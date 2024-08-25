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14:21, 25 августа 2024Россия

Путину доложили о ситуации на приграничных с Украиной территориях

Командиры доложили Путину о ситуации на приграничных с Украиной территориях

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командиры, которые решают боевые задачи на приграничных с Украиной территориях, доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в этих районах. Об этом сообщает ТАСС.

Вечером 24 августа прошло совещание, на котором с докладами перед Путиным выступали командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, командир отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, командир 56-го десантно-штурмового полка и командир 51-го парашютно-десантного полка.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что накануне в Курской области бои шли без перерыва, однако ситуация контролируется.

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