Путину доложили о ситуации на приграничных с Украиной территориях

Командиры доложили Путину о ситуации на приграничных с Украиной территориях

Командиры, которые решают боевые задачи на приграничных с Украиной территориях, доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в этих районах. Об этом сообщает ТАСС.

Вечером 24 августа прошло совещание, на котором с докладами перед Путиным выступали командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, командир отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, командир 56-го десантно-штурмового полка и командир 51-го парашютно-десантного полка.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что накануне в Курской области бои шли без перерыва, однако ситуация контролируется.