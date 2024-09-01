«Ракет на цели не пожалели». Россия уничтожила «Искандерами» 600-метровую колонну ВСУ, которая ехала в сторону Суджи

В Сумской области ВС РФ уничтожили 600-метровую колонну ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили большую колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, которая ехала в сторону Суджи Курской области. Колонна растянулась на 600 метров.

Украина за раз могла потерять до 300 человек и свыше 20 единиц техники. Среди них были гражданские фуры, с помощью которых украинские военные намеревались скрытно перебросить часть личного состава.

Российские разведчики засекли с дрона колонну ВСУ в пяти километрах от села Верхняя Сыроватка. ВС России не стали спешить с ударом и решили дать противнику возможность скопить максимальное количество техники и живой силы. Сначала войска отработали двумя баллистическими ракетами с кассетной и осколочно-фугасной боевой частью с воздушным подрывом, а затем добавили залп РСЗО, уточняет Telegram-канал «Рыбарь». Автор канала также отметил комплексный характер огневого поражения, где «ракет на цели не пожалели».

Уничтожение колонны ВСУ попало на видео

Видео: Telegram-канал «НгП Разведка»

На кадрах видны десятки боевых машин вдоль дороги, движущихся в сторону курского приграничья. Затем следует серия ярких вспышек, происходит мощный взрыв. Расстояние до границы России от места удара составляет около 33 километров.

Россия ночью ударила и по другим целям в Сумской области

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по складу на севере города Сумы. «Били по складу, где часто видели армейские грузовики. После удара возник серьезный пожар с детонацией», — рассказал он. Лебедев также сообщил, что в районе Сум были поражены расположение ВСУ, место запуска беспилотных летательных аппаратов и колонна с боеприпасами и личным составом. Первый взрыв был в направлении лыжной базы «Динамо», второй — аэропорта Сумы, откуда запускаются БПЛА с реактивными двигателями и беспилотники другого ударного типа.

Кроме того, Минобороны заявило, что российские военные уничтожили ракетным ударом пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в районе села Чернетчина Сумской области.