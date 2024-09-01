Расположение ВСУ и место запуска БПЛА были поражены в районе Сум

Лебедев: в районе Сум поразили расположение ВСУ и место запуска БПЛА

Расположение Вооруженных сил Украины (ВСУ), место запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и колонна с боеприпасами и личным составом ВСУ были поражены в районе Сум. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева.

Известно, что первый взрыв был в направлении лыжной базы «Динамо», а второй — в направлении аэропорта Сумы, откуда запускаются БПЛА с реактивными двигателями и беспилотники другого ударного типа.

Ранее уничтожение огромной колонны ВСУ в Сумской области попало на видео. Уточнялось, что около 20:00 31 августа колонна, растянувшаяся на 600 метров, была разбита массированными ударами на марше в пяти километрах южнее населенного пункта Верхняя Сыроватка.