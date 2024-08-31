Российские военные ударили по пункту дислокации батальона ВСУ в Сумской области

ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации батальона ВСУ в Сумской области

Российские военные уничтожили ракетным ударом пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в районе Чернетчина Сумской области Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в 30 километрах юго-восточнее г. Сумы в районе н.п. Чернетчина был обнаружен пункт временной дислокации 3-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — сказано в сводке.

В результате ракетного удара российскими средствами объективного контроля было подтверждено уничтожение двух грузовых автомобилей, двух автомобилей повышенной проходимости, автобуса для перевозки личного состава и до 35 украинских бойцов, резюмировали в МО.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Константиновка в Донецкой народной республике.

Также уточнялось, что с 24 по 30 августа ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки «Южная» более 4840 военнослужащих, американский танк Abrams и Leopard производства ФРГ.

Кроме этого, в Минобороны отчитались, что граничащая с Украиной Брянская область получила дополнительные средства для борьбы с дронами противника. Ранее из приграничного региона поступило 11 запросов на поставку техники, все они решены.