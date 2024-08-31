Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:57, 31 августа 2024Россия

Российские военные ударили по пункту дислокации батальона ВСУ в Сумской области

ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации батальона ВСУ в Сумской области

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные уничтожили ракетным ударом пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в районе Чернетчина Сумской области Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в 30 километрах юго-восточнее г. Сумы в районе н.п. Чернетчина был обнаружен пункт временной дислокации 3-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — сказано в сводке.

В результате ракетного удара российскими средствами объективного контроля было подтверждено уничтожение двух грузовых автомобилей, двух автомобилей повышенной проходимости, автобуса для перевозки личного состава и до 35 украинских бойцов, резюмировали в МО.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Константиновка в Донецкой народной республике.

Также уточнялось, что с 24 по 30 августа ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки «Южная» более 4840 военнослужащих, американский танк Abrams и Leopard производства ФРГ.

Кроме этого, в Минобороны отчитались, что граничащая с Украиной Брянская область получила дополнительные средства для борьбы с дронами противника. Ранее из приграничного региона поступило 11 запросов на поставку техники, все они решены.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бойцов ЧВК «Медведь» перебросят из Африки в Курскую область. Что известно об этом формировании?

      Венесуэла выдала России воевавших на стороне ВСУ колумбийцев

      Тренер предупредил об опасности плохой растяжки

      Российские военные ударили по пункту дислокации батальона ВСУ в Сумской области

      СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Белгород

      На Западе удивились подарку Путина для Ким Чен Ына

      Муцениеце высказалась после суда с Прилучным за детей

      Погибший при крушении истребителя F-16 украинец агитировал за передачу Киеву самолетов

      Принадлежавшая российскому сенатору яхта протаранила лодку с пассажирами в Турции

      Стало известно о страхе США из-за отправки в Киев персонала для обслуживания F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше