В Минобороны России сообщили о взятии под контроль населенного пункта в ДНР

Минобороны России сообщило о взятии под контроль Константиновки в ДНР

Подразделения «Южной» группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Константиновка Донецкой народной республики. Об этом сообщило Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

За неделю военнослужащие группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, аэромобильной и четырех штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двух бригад теробороны. Помимо этого, отражены пять контратак штурмовых групп противника.

Всего с 24 по 30 августа ВСУ потеряли в зоне ответственности «Южной» группировки свыше 4840 военнослужащих, американский танк Abrams и Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронемашины, 60 автомобилей и 57 орудий полевой артиллерии, 23 из которых поставлены из стран НАТО. Также уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 16 полевых складов боеприпасов.