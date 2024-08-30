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18:11, 30 августа 2024Россия

В Минобороны России сообщили о взятии под контроль населенного пункта в ДНР

Минобороны России сообщило о взятии под контроль Константиновки в ДНР

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Подразделения «Южной» группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Константиновка Донецкой народной республики. Об этом сообщило Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

За неделю военнослужащие группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, аэромобильной и четырех штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двух бригад теробороны. Помимо этого, отражены пять контратак штурмовых групп противника.

Всего с 24 по 30 августа ВСУ потеряли в зоне ответственности «Южной» группировки свыше 4840 военнослужащих, американский танк Abrams и Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронемашины, 60 автомобилей и 57 орудий полевой артиллерии, 23 из которых поставлены из стран НАТО. Также уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 16 полевых складов боеприпасов.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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