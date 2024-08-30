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13:02, 30 августа 2024Россия

Регион России на границе с Украиной получил дополнительные средства для борьбы с дронами

Брянская область получила дополнительные средства для борьбы с дронами

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Граничащая с Украиной Брянская область получила дополнительные средства для борьбы с дронами. Об этом сообщили в Минобороны.

«В [российскую] группировку [в Брянской области] осуществлена поставка дополнительных средств противодействия БПЛА [беспилотным летательным аппаратам], питающих электростанций, а также дополнительного инженерного имущества», — уточнили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что ранее из приграничного региона поступило 11 запросов на поставку техники, и все они решены.

Ранее ведомство сообщило, что в ночь на 30 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Россию 18 беспилотниками, 11 из которых сбили в Брянской области.

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