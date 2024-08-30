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09:32, 30 августа 2024Россия

Над Россией за ночь сбили почти 20 беспилотников. ВСУ пытались атаковать аэропорт Калуги

МО: силы ПВО за ночь сбили почти 20 БПЛА ВСУ над четырьмя регионами

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь почти 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одной из целей дронов, пытавшихся атаковавших регионы России, стал аэропорт Калуги.

Согласно информации Министерства обороны России, всего в ночь на пятницу, 30 августа, над четырьмя регионами России уничтожили 18 беспилотников. Средства ПВО сбили их над Брянской, Калужской и Белгородской областями, а также над Крымом.

В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации

Минобороны России

В российском оборонном ведомстве отметили, что из 18 пораженных БПЛА ВСУ большинство (11 дронов) сбили над Брянской областью, еще четыре аппарата поразили над Калужской областью, два — над Крымом и один — над Белгородской областью.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Власти регионов, которые пытались атаковать дроны ВСУ, рассказали о пострадавших и разрушениях

Атака украинских беспилотников по Брянской области проходила двумя волнами. Сначала система ПВО в течение часа уничтожила восемь дронов самолетного типа. Спустя 50 минут зенитчики сбили еще три аппарата. Губернатор региона Александр Богомаз подчеркнул, что в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта в регионе. В результате сброса взрывных устройств с беспилотника в одном из частных домов в селе Петровка пробило кровлю и выбило окна. Владелец жилья от медицинской помощи отказался. Между тем соседний дом выгорел полностью. В селе Бочковка из-за падения БПЛА с последующей детонацией оказалось повреждено помещение сельхозпредприятия. А в поселке Горьковский Грайворонского городского округа дрон пробил крышу частного дома.

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Согласно предварительным данным властей региона, пострадавших нет.

Между тем власти Крыма не комментировали налет беспилотников. А губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на местах уничтожения дронов на окраине Калуги работают оперативные группы. Информацию о возможных повреждениях и пострадавших он не уточнил.

Кадр: Telegram-канал Baza

Одной из целей дронов ВСУ стал аэропорт Калуги

По данным Telegram-канала Shot, сбитые на окраине Калуги четыре украинских беспилотника летели к местному аэропорту. Он был одной из целей атаки в ночь на 30 августа. Уточняется, что взрывы начались в 4:00 по московскому времени и продолжались в течение часа.

Момент уничтожения одного из дронов ВСУ над Калугой сняли на видео местные жители. Очевидцы события запечатлели на ролик вспышки в небе и раздающиеся выстрелы. После одного из попаданий БПЛА взрывается и съемка прекращается. По информации Telegram-канала издания Baza, где была опубликована запись, на видео попало уничтожение украинского беспилотника с помощью стрелкового оружия.

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