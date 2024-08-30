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06:06, 30 августа 2024Россия

Российские ПВО отбили массовый налет беспилотников над Брянской областью. За ночь уничтожено более десяти дронов ВСУ

Губернатор Богомаз: ПВО уничтожили еще три БПЛА над Брянской областью

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили над Брянской областью массовый налет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Атака проходила двумя волнами. Сначала зенитчики в течение часа уничтожили восемь дронов самолетного типа. Спустя 50 минут было сбито еще три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.

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21 августа Богомаз сообщал, что силы ПВО за час обнаружили и уничтожили десять украинских БПЛА. Одновременно с этим стало известно, что одной из самых масштабных попыток атаки с применением дронов с начала спецоперации (СВО) на Украине подверглась Москва. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что за два часа подразделения Минобороны России сбили десять вражеских дронов. Градоначальник отметил, что противостоять атакам удается благодаря эшелонированной защите Москвы от БПЛА.

В России создали группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск»

20 августа министр обороны России Андрей Белоусов впервые упомянул в публичном выступлении группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск». Глава Минобороны также определил зоны ответственности членов Координационного совета от МО РФ. Так, представителя Генштаба и командующих группировками он назначил ответственными за защиту приграничных территорий от БПЛА и других вооружений противника. Белоусов призвал должностных лиц быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме.

В разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Андрей Кошкин назвал целью этих формирований защиту приграничных регионов.

Граница очень длинная, не наберешь столько войск и инженерных сооружений, а есть возможность построить оборону таким образом, чтобы она была маневренной, надежной, прикрывала все области. Наверное, эти группировки будут выполнять эту надежную задачу

Андрей Кошкинполковник в отставке

При этом Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» обратил внимание, что группировки войск «Курск», «Белгород» и «Брянск» давно созданы для защиты госграницы. Об их существовании, заметили авторы, также осведомлен противник, чьи аналитики регулярно упоминают группировки в своих обзорах.

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      Марина Совина
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