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03:19, 30 августа 2024Россия

Еще три украинских беспилотника сбили над Брянской областью

Богомаз: силы ПВО сбили еще три беспилотника ВСУ над Брянской областью

Фото: David W Cerny / Reuters

Над Брянской областью сбили еще три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что дроны самолетного типа были обнаружены и ликвидированы средствами противовоздушной обороны (ПВО). В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее в ночь на 30 августа Богомаз сообщил, что в небе над Брянской областью уничтожили восемь беспилотников ВСУ.

21 августа российские военные при поддержке погрануправления ФСБ России по Брянской области предотвратили попытку прорыва украинских диверсантов. Российские военные нанесли противнику огневое поражение. По словам губернатора региона, обстановка в Климовском районе стабилизировалась.

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      Марина Совина
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