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02:21, 30 августа 2024Россия

Над российским регионом уничтожили восемь беспилотников ВСУ

Губернатор Богомаз: в Брянской области силы ПВО сбили восемь беспилотников ВСУ

Фото: David W Cerny / Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение часа уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью в течение часа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

В результате попытки атаки ВСУ никто не пострадал, разрушений нет. В настоящее время на месте происшествия оперативные экстренные службы.

Вечером 29 августа сразу четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам ВСУ.

Ранее Александр Богомаз заявил о стабилизации обстановки после попытки прорыва ДРГ. Он напомнил, что 21 августа российские военные при поддержке погрануправления ФСБ России по Брянской области предотвратили попытку прорыва украинских диверсантов.

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      Марина Совина
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