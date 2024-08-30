Над российским регионом уничтожили восемь беспилотников ВСУ

Губернатор Богомаз: в Брянской области силы ПВО сбили восемь беспилотников ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение часа уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью в течение часа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

В результате попытки атаки ВСУ никто не пострадал, разрушений нет. В настоящее время на месте происшествия оперативные экстренные службы.

Вечером 29 августа сразу четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам ВСУ.

Ранее Александр Богомаз заявил о стабилизации обстановки после попытки прорыва ДРГ. Он напомнил, что 21 августа российские военные при поддержке погрануправления ФСБ России по Брянской области предотвратили попытку прорыва украинских диверсантов.