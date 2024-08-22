Губернатор российского региона заявил о стабилизации обстановки после попытки прорыва ДРГ

Глава Брянской области Богомаз: обстановка в Климовском районе стабилизировалась

Обстановка в Климовском районе Брянской области, где ранее была успешно пресечена попытка проникновении украинской ДРГ, стабилизировалась. Об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил глава региона Александр Богомаз. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Богомаз напомнил, что 21 августа бойцы Вооруженных сил России при поддержке погрануправления ФСБ России по Брянской области предотвратили попытку прорыва украинских диверсантов. Российские военные нанесли противнику огневое поражение, в данный момент ситуация взята под контроль региональным оперштабом.

Кроме того, Богомаз добавил, что в шести приграничных районах области состоялись учения на случай экстренной эвакуации. Также в регионе подготовили 12 пунктов временного размещения.

Ранее в Минобороны раскрыли подробности о ночных попытках атак ВСУ на РФ. В течение ночи российские ПВО сбили 28 беспилотников над шестью регионами страны.