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14:49, 22 августа 2024Россия

Губернатор российского региона заявил о стабилизации обстановки после попытки прорыва ДРГ

Глава Брянской области Богомаз: обстановка в Климовском районе стабилизировалась

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Обстановка в Климовском районе Брянской области, где ранее была успешно пресечена попытка проникновении украинской ДРГ, стабилизировалась. Об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил глава региона Александр Богомаз. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Богомаз напомнил, что 21 августа бойцы Вооруженных сил России при поддержке погрануправления ФСБ России по Брянской области предотвратили попытку прорыва украинских диверсантов. Российские военные нанесли противнику огневое поражение, в данный момент ситуация взята под контроль региональным оперштабом.

Кроме того, Богомаз добавил, что в шести приграничных районах области состоялись учения на случай экстренной эвакуации. Также в регионе подготовили 12 пунктов временного размещения.

Ранее в Минобороны раскрыли подробности о ночных попытках атак ВСУ на РФ. В течение ночи российские ПВО сбили 28 беспилотников над шестью регионами страны.

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      Наталья Анисеева
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