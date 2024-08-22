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07:57, 22 августа 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

Минобороны: силы ПВО сбили 28 беспилотников над шестью регионами России

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В ночь на четверг, 22 августа, Украина пыталась атаковать шесть регионов России десятками беспилотников. Подробности о попытках ударов приводит Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 28 беспилотников над Россией. Они перехватили 13 дронов над Волгоградской областью, 7 — над Ростовской, 4 — над Белгородской, 2 — над Воронежской, по одному — над Курской и Брянской областями.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о случившемся там не привели.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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