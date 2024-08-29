Сразу четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам ВСУ

Гладков: четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам ВСУ

Сразу четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ в Ракитянском районе вблизи села Илек-Кошары пострадал мужчина. В Краснояружском районе в селе Теребрено в двух частных домовладениях выбиты окна и посечены заборы после детонации FPV-дрона. Также повреждение получил объект торговли в селе Березовка Борисовского района.

«Село Тишанка Волоконовского района подверглось обстрелу. Есть повреждения на линии электропередачи», — добавил глава Белгородской области. Гладков отметил, что данные о пострадавших уточняются.

