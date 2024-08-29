Дроны ВСУ атаковали населенные пункты в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он пояснил, что речь идет о селе Замостье в Грайворонском городском округе, селе Новостроевка-Первая, селе Петровка Белгородского района. Глава отметил, что в результате инцидентов никто из мирных жителей не пострадал.

В Замостье были выбиты окна в двух хозяйственных постройках. Кроме того, в одном доме пробило кровлю.

«В селе Новостроевка-Первая вследствие атак дронов-камикадзе полностью сгорели частный дом и нежилое помещение», — написал Гладков. По его данным, в Петровке в результате сброса устройства в частном доме была частично разрушена крыша и оказалась повреждена газовая труба.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали жилые дома и автомобили в Белгородской области. У пострадавшего мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, баротравму и осколочное ранение голени.