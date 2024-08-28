В российском регионе ВСУ сбросили боеприпас на жилой дом с человеком внутри

Гладков: ВСУ атаковали жилые дома и автомобили в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали жилые дома и автомобили в Белгородской области — один из боеприпасов сбросили на дом в селе Ясные Зори под Белгородом. В момент атаки в доме находился человек. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, пострадавшего в результате прилета боеприпаса мужчину доставили в больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму, баротравму и осколочное ранение голени. В его доме в результате атаки выбиты окна, повреждены кровли и внутренняя отделка. У соседей загорелась хозпостройка.

ВСУ также совершили атаку беспилотниками по хутору Церковному — повреждения получили дом и гараж.

В результате атаки дрона-камикадзе в селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа полностью сгорел легковой автомобиль.

В поселке Борисовка вследствие атаки дрона на парковке промышленного предприятия получил повреждения грузовой автомобиль. В одном здании повреждены окна и газовая труба.

Ранее Минобороны сообщило о двух украинских дронах, которые были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью.