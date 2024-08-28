Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:40, 28 августа 2024Россия

Минобороны доложило о сбитых в приграничье украинских БПЛА

МО РФ: два БПЛА сбили над Белгородской областью, еще один уничтожили под Курском

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью, еще одно устройство удалось ликвидировать под Курском. О ситуации в приграничных регионах доложили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что попытки атак были пресечены с 11:30 до 13:30 в среду, 28 августа. Некоторые из ликвидированных устройств относились к самолетному типу.

Других подробностей об инцидентах в Белгородской и Курской областях в Минобороны не привели.

До этого стало известно, что в населенном пункте Журавли в Курской области удалось сорвать ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются больше трех недель. Пострадали свыше 200 человек. Власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального характера и объявили режим контртеррористической операции (КТО).

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Брата Дурова объявили в розыск во Франции

      Женщина провалилась под землю в городе и пропала

      Россиянина лишили доступа к деньгам за надпись на заборе в поддержку «Азова»

      Россиянам пообещали молодое бабье лето

      В России назвали преимущества ракетного «Утеса»

      Аналитик оценил попытки ВСУ сдержать ВС России возле Покровска

      В Молдавии прокомментировали сообщения об участии в перевозке биоматериалов с Украины

      Минобороны доложило о сбитых в приграничье украинских БПЛА

      В США предположили возможную месть Ирана на ликвидацию главы политбюро ХАМАС

      В ДНР сообщили о серьезном продвижении ВС России на покровском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше