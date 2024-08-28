Минобороны доложило о сбитых в приграничье украинских БПЛА

МО РФ: два БПЛА сбили над Белгородской областью, еще один уничтожили под Курском

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью, еще одно устройство удалось ликвидировать под Курском. О ситуации в приграничных регионах доложили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что попытки атак были пресечены с 11:30 до 13:30 в среду, 28 августа. Некоторые из ликвидированных устройств относились к самолетному типу.

Других подробностей об инцидентах в Белгородской и Курской областях в Минобороны не привели.

До этого стало известно, что в населенном пункте Журавли в Курской области удалось сорвать ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются больше трех недель. Пострадали свыше 200 человек. Власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального характера и объявили режим контртеррористической операции (КТО).