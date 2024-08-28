Минобороны доложило о сбитых в приграничье украинских БПЛА

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью, еще одно устройство удалось ликвидировать под Курском. О ситуации в приграничных регионах доложили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что попытки атак были пресечены с 11:30 до 13:30 в среду, 28 августа. Некоторые из ликвидированных устройств относились к самолетному типу.
Других подробностей об инцидентах в Белгородской и Курской областях в Минобороны не привели.
До этого стало известно, что в населенном пункте Журавли в Курской области удалось сорвать ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Бои с ВСУ в Курской области продолжаются больше трех недель. Пострадали свыше 200 человек. Власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального характера и объявили режим контртеррористической операции (КТО).