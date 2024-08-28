В Курской области сорвали ротацию ВСУ

ТАСС: морпехи сорвали ротацию ВСУ в Журавлях Курской области

В населенном пункте Журавли в Курской области удалось сорвать ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

По его данным, в районе Журавлей российские морпехи уничтожили три автомобиля и около 20 бойцов ВСУ. Удары по целям наносил расчет гаубицы Д-30.

В Курскую область, как ранее сообщили в Минобороны, поставили приборы разведки и наблюдения. Министр обороны Андрей Белоусов до этого дал Генштабу поручение реально улучшать материально-техническое обеспечение приграничной группировки.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются больше трех недель. Пострадали свыше 200 человек. В регионе действует режим ЧС федерального характера и объявлен режим контртеррористической операции (КТО).