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14:12, 28 августа 2024Россия

В Курской области сорвали ротацию ВСУ

ТАСС: морпехи сорвали ротацию ВСУ в Журавлях Курской области

Фото: Nikita Tsitsagi / Globallookpress.com

В населенном пункте Журавли в Курской области удалось сорвать ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

По его данным, в районе Журавлей российские морпехи уничтожили три автомобиля и около 20 бойцов ВСУ. Удары по целям наносил расчет гаубицы Д-30.

В Курскую область, как ранее сообщили в Минобороны, поставили приборы разведки и наблюдения. Министр обороны Андрей Белоусов до этого дал Генштабу поручение реально улучшать материально-техническое обеспечение приграничной группировки.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются больше трех недель. Пострадали свыше 200 человек. В регионе действует режим ЧС федерального характера и объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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