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17:06, 27 августа 2024Россия

Белоусов дал Генштабу поручение по защищающим российское приграничье бойцам

Глава МО Белоусов: Генштабу нужно обратить внимание на защиту и связь для бойцов

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Генеральному штабу Вооруженных сил России и Национальному центру управления обороной следует обратить внимание на обеспечение бойцов, защищающих российское приграничье в Курской, Брянской и Белгородской областях, средствами связи, бронетехникой и средствами защиты. Такое поручение дал глава Министерства обороны (МО) России Андрей Белоусов, его заявление приводится в Telegram-канале ведомства.

По словам Белоусова, перед руководством Минобороны стоит задача выполнять заявки бойцов «не формально» — нужно «реально» улучшать материально-техническое обеспечение приграничной группировки.

«Прошу (...) строго отслеживать, что все решения, которые мы принимаем, доведены до результата», — обратился к Генштабу Белоусов.

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Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло три недели. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.

Кроме того, как сообщали Telegram-каналы, сегодня, 27 августа, Украина попыталась совершить еще один прорыв — на участке границы с Белгородской областью.

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      Марк Леонов
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