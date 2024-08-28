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10:15, 28 августа 2024Россия

Минобороны России отчиталось о поставках для защищающей Курскую область группировки войск

МО России: в защищающую Курскую область группировку поставлены приборы разведки

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В защищающую Курскую область группировку войск поставлены приборы приборы разведки и наблюдения. О поставках сообщили в Министерстве обороны (МО) России, заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По сообщению МО, всего от оперштаба Курской области поступило 39 запросов, 24 из которых уже решены. «Запросы принимаются 24/7. Оперативная группа отрабатывает их в суточный срок. При невозможности решения — срочный доклад министру обороны», — отчитались в Минобороны.

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Ранее министр обороны Андрей Белоусов дал Генштабу поручение по защищающим российское приграничье бойцам. По словам Белоусова, перед руководством Минобороны стоит задача выполнять заявки бойцов «не формально» — нужно «реально» улучшать материально-техническое обеспечение приграничной группировки.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более трех недель. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.

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      Марк Леонов
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