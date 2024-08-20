Полковник назвал главную цель группировок войск в приграничных регионах

Группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» должны серьезно прикрывать приграничные с Украиной регионы, считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал главную цель этих формирований.

«Много хлопот нам доставляли всякие диверсионно-разведывательные группы, которые заходили на приграничную полосу. Конечно, Совет безопасности постоянно обсуждал эту проблему, много было предложений о том, что хорошо бы, чтобы раздали оружие, сделали склады, чтобы там была техника, которые бы позволяли сопротивляться зашедшему на территорию врагу. 6 августа это провокационное событие, вход группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) показал, что этого недостаточно в сложившейся ситуации, и такие области как Белгородскую, Брянскую и Курскую надо прикрыть серьезно», — объяснил он.

Граница очень длинная, не наберешь столько войск и инженерных сооружений, а есть возможность построить оборону таким образом, чтобы она была маневренной, надежной, прикрывала все области. Наверное, эти группировки будут выполнять эту надежную задачу Андрей Кошкин полковник в отставке

Министр обороны России Андрей Белоусов на совещании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий рассказал о задачах группировок «Белгород», «Брянск» и «Курск». На них возложена ответственность за защиту территорий и мирных граждан от дронов и других атакующих средств.

Ранее за обстановку в приграничных регионах отвечала группировка «Север», которую российское военное ведомство впервые упомянуло в апреле. Зона ее ответственности также распространялась на Белгородскую, Брянскую и Курскую области. До этого войска, выполняющие задачи в приграничных регионах, назывались группировкой прикрытия государственной границы.