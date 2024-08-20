Полковник назвал главную цель группировок войск в приграничных регионах

Группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» должны серьезно прикрывать приграничные с Украиной регионы, считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал главную цель этих формирований.
«Много хлопот нам доставляли всякие диверсионно-разведывательные группы, которые заходили на приграничную полосу. Конечно, Совет безопасности постоянно обсуждал эту проблему, много было предложений о том, что хорошо бы, чтобы раздали оружие, сделали склады, чтобы там была техника, которые бы позволяли сопротивляться зашедшему на территорию врагу. 6 августа это провокационное событие, вход группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) показал, что этого недостаточно в сложившейся ситуации, и такие области как Белгородскую, Брянскую и Курскую надо прикрыть серьезно», — объяснил он.
Граница очень длинная, не наберешь столько войск и инженерных сооружений, а есть возможность построить оборону таким образом, чтобы она была маневренной, надежной, прикрывала все области. Наверное, эти группировки будут выполнять эту надежную задачу
Министр обороны России Андрей Белоусов на совещании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий рассказал о задачах группировок «Белгород», «Брянск» и «Курск». На них возложена ответственность за защиту территорий и мирных граждан от дронов и других атакующих средств.
Ранее за обстановку в приграничных регионах отвечала группировка «Север», которую российское военное ведомство впервые упомянуло в апреле. Зона ее ответственности также распространялась на Белгородскую, Брянскую и Курскую области. До этого войска, выполняющие задачи в приграничных регионах, назывались группировкой прикрытия государственной границы.