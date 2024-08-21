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05:33, 21 августа 2024Россия

Уничтожено десять дронов. Собянин заявил об одной из самых масштабных попыток атаки БПЛА на Москву

Собянин сообщил об одной из самых массовых попыток атаки беспилотников на Москву

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ночью 21 августа Москва подверглась одной из самых масштабных попыток атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с начала спецоперации (СВО) на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Всего за два часа силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили десять вражеских дронов. Градоначальник отметил, что противостоять атакам удается благодаря эшелонированной защите Москвы от беспилотников.

Продолжаем контролировать ситуацию

Сергей Собянинмэр Москвы

При атаке на Москву пострадавших нет

Собянин уточнил, что дроны, летевшие в сторону Москвы, были сбиты в Подольском городском округе. Пострадавших нет. Упавшие обломки не причинили каких-либо разрушений. На места ЧП оперативно прибыли сотрудники всех экстренных и оперативных служб.

Сообщение о первом уничтоженном БПЛА появилось около 03:00 по московскому времени. Затем поступала информация об уничтоженных трех, четырех, семи и восьми дронах.

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Позднее в сети появились видео с работой ПВО. На распространившихся роликах видно, как дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожаются в ночном небе.

Атаке также подверглась Брянская область

Одновременно с атакой на Москву нападению дронов ВСУ подверглась Брянская область. Глава российского региона Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО за час обнаружили и уничтожили семь украинских БПЛА. Позднее он уточнил, что в небе над областью были сбиты еще три беспилотника. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил он.

Ранее над Курской и Белгородской областями дежурными средствами ПВО были уничтожены украинские беспилотники. Попытки атак ВСУ по объектам на территории России пресекли 20 августа около 19:00 по московскому времени.

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      Марина Совина
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