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04:49, 21 августа 2024Россия

Собянин сообщил о десяти сбитых беспилотниках на подлете к Москве

Собянин: Силами ПВО уничтожены десять летевших к Москве БПЛА

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На данный момент уничтожено десять вражеских дронов. Градоначальник отметил, что это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время с начала спецоперации (СВО) на Украине.

Также Собянин указал, что противостоять атакам удается благодаря эшелонированной защите Москвы от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

О первом сбитом в Подольском городском округе БПЛА Собянин сообщил в районе 03:00 по московскому времени. Затем поступала информация об уничтоженных трех, четырех, семи и восьми дронах.

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      Марина Совина
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