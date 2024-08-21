Собянин сообщил о десяти сбитых беспилотниках на подлете к Москве

Собянин: Силами ПВО уничтожены десять летевших к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На данный момент уничтожено десять вражеских дронов. Градоначальник отметил, что это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время с начала спецоперации (СВО) на Украине.

Также Собянин указал, что противостоять атакам удается благодаря эшелонированной защите Москвы от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

О первом сбитом в Подольском городском округе БПЛА Собянин сообщил в районе 03:00 по московскому времени. Затем поступала информация об уничтоженных трех, четырех, семи и восьми дронах.