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15:52, 27 августа 2024Интернет и СМИ

Российские военные несколько дней отбивали атаки ВСУ на курскую колонию. Как это было?

Коц заявил, что ВС России повторили подвиг Брестской крепости в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России в ходе отражения атаки украинской армии в Курской области повторили подвиг Брестской крепости. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц.

Он увидел аналогию в том, как солдаты в годы Великой Отечественной войны сдерживали натиск противника в Брестской крепости, и как сегодняшние российские бойцы сумели остановить Вооруженные силы Украины (ВСУ), превратив укрепрайон исправительной колонии в неприступную крепость.

Держались в буквальном смысле до последнего патрона, пока танки не начали бить по ним прямой наводкой

Александр Коцроссийский военкор

Коц добавил, что, не взирая на военное превосходство противника, российские бойцы 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса сумели удержать украинские силы и не дали им прорваться в направлении Малой Локни.

Здание исправительной колонии

Здание исправительной колонии. Фото: Федеральная служба исполнения наказаний

Удержавшие оборону военные заявили, что в конце им пришлось отбиваться автоматами

Несколько дней российским бойцам приходилось держать оборону на территории женской исправительной колонии №11. Из-за быстро заканчивающихся боеприпасов и дронов в конце военные были вынуждены противостоять ВСУ с одними автоматами.

В беседе с военкором, солдаты признались, что выстоять им помогли внутренний стержень, сила духа и авторитет их командира. Заместитель командира батальона с позывным «Кадет» добавил, что все бойцы осознавали, кого прежде всего им следует защитить.

Мы боремся за своих гражданских, за граждан России. В основном это были дети и старики, которые бы не дошли 5-6 километров до точки вывоза

замкомбата Кадет

Боец с позывным «Лис» добавил, что в какой-то момент гарнизон в колонии сумел связаться с командованием и получил приказ на прорыв. В этот момент боеприпасы почти полностью закончились, так что солдаты пробили брешь в заборе и прорвались к следующему опорному пункту под артиллерией противника. «В наглую, они этого не ожидали. Все равно заметили, открыли огонь. Но мы успели прорваться до следующего опорника, закрепились и стали ждать эвакуации», — рассказал солдат.

Военнослужащий мотострелкового батальона

Военнослужащий мотострелкового батальона. Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

За последние дни российские бойцы отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ

В Минобороны сообщили о том, что за последние дни ВС России отразили 11 атак ВСУ в Курской области.

«Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 11 атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное, Малая Локня», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Кроме того, российские войска пресекли несколько попыток противника прорваться через населенные пункты Краснооктябрьское, Ольговка и Черкасское Поречное. В ходе боев силы противника потеряли до 62 военных, один бронетранспортер и восемь боевых бронированных машин.

Также в МО страны раскрыли общие ВСУ с момента вторжения в Курскую область. За все это время противник лишился более 6600 бойцов.

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      Наталья Анисеева
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