МО РФ: ВСУ с момента вторжения в Курскую область потеряли более 6600 бойцов

За все время боевых действий с момента вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область противник потерял более 6600 бойцов. Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Помимо живой силы, ВСУ лишились несколько единиц техники, в том числе 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 БТР, 432 боевых бронированных машин, а также 25 артиллерийских орудий.

Российским войскам также удалось уничтожить четыре установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые были поставлены из США, одну MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов и установку разминирования УР-77.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

Заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов перечислил бригады ВСУ, которые удалось остановить в Курской области.