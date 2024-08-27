В действиях Российской армии увидели повторение подвига Брестской крепости

Военкор Коц: ВС РФ повторили подвиг Брестской крепости в Курской области

Вооруженные силы (ВС) РФ при отражении атаки противника в Курской области повторили подвиг Брестской крепости. Такое мнение высказал военкор KP.RU Александр Коц, увидевший в действиях солдат Великой Отечественной аналогии с тем, как Российская армия сдерживала Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области, превратив в укрепрайон местную колонию.

Речь идет о населенном пункте Малая Локня, в котором солдаты 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса вели бой с превосходящими силами соперника. По словам Коца, они не позволили военным ВСУ прорваться и расширить плацдарм.

«Держались в буквальном смысле до последнего патрона, пока танки не начали бить по ним прямой наводкой», — написал Коц.

По словам самих бойцов, с которыми побеседовал военкор, им удалось продержаться за счет морального духа, внутреннего стержня и авторитета командира батальона. Когда у них закончились дроны, бойцы держали оборону исключительно с помощью автоматов.

«В какой-то момент пробилась связь. Гарнизон в колонии получил приказ на прорыв. К ним пыталась пробиться подмога, но противник простреливал все пути отхода. Боеприпасы были уже на нуле. Мужики пробили дыру в заборе и пошли на прорыв», — написал Коц, добавив, что на Малую Локню бойцы ВСУ так и не захватили: на смену прорвавшимся из окружения военным подоспели морпехи, десантники, мотострелки.

Тем временем стало известно, что за минувшие сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 400 военнослужащих. Данные об этом раскрыли журналистам в Минобороны России.