Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:10, 27 августа 2024Интернет и СМИ

В действиях Российской армии увидели повторение подвига Брестской крепости

Военкор Коц: ВС РФ повторили подвиг Брестской крепости в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ при отражении атаки противника в Курской области повторили подвиг Брестской крепости. Такое мнение высказал военкор KP.RU Александр Коц, увидевший в действиях солдат Великой Отечественной аналогии с тем, как Российская армия сдерживала Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области, превратив в укрепрайон местную колонию.

Речь идет о населенном пункте Малая Локня, в котором солдаты 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса вели бой с превосходящими силами соперника. По словам Коца, они не позволили военным ВСУ прорваться и расширить плацдарм.

«Держались в буквальном смысле до последнего патрона, пока танки не начали бить по ним прямой наводкой», — написал Коц.

По словам самих бойцов, с которыми побеседовал военкор, им удалось продержаться за счет морального духа, внутреннего стержня и авторитета командира батальона. Когда у них закончились дроны, бойцы держали оборону исключительно с помощью автоматов.

«В какой-то момент пробилась связь. Гарнизон в колонии получил приказ на прорыв. К ним пыталась пробиться подмога, но противник простреливал все пути отхода. Боеприпасы были уже на нуле. Мужики пробили дыру в заборе и пошли на прорыв», — написал Коц, добавив, что на Малую Локню бойцы ВСУ так и не захватили: на смену прорвавшимся из окружения военным подоспели морпехи, десантники, мотострелки.

Тем временем стало известно, что за минувшие сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 400 военнослужащих. Данные об этом раскрыли журналистам в Минобороны России.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров назвал условие для начала переговоров по Украине

      СВР России хотела помешать попыткам цветной революции в Грузии

      Диетолог объяснила действие «алкогольного гена»

      46-летняя Любовь Толкалина снялась без макияжа в постели

      20-летний приговор российскому сержанту за поджог клуба с людьми оставили в силе

      Развитие российского флота назвали недопустимо низким

      За неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на треть

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Лавров рассказал о начале рассмотрения Францией ноты о консульском доступе России к Дурову

      Мошенница рассказала о перевоплощении в адвоката для побега из тюрьмы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше