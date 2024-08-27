Минобороны РФ заявило об отражении 11 атак штурмовых групп ВСУ в Курской области

Российские войска отразили 11 атак украинских штурмовиков в Курской области. Эти и другие подробности об обстановке в российском регионе журналистам раскрыли в Минобороны.

«Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 11 атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное, Малая Локня», — говорится в сообщении.

Помимо того, российским войскам удалось сорвать попытки атак около населенных пунктов Краснооктябрьское, Ольговка и Черкасское Поречное.

В результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 62 военнослужащих, один бронетранспортер и восемь боевых бронированных машин.

В Минобороны также сообщили, что с момента вторжения украинских войск в Курскую область, Киев потерял более 6600 бойцов.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.