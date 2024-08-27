Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:25, 27 августа 2024Россия

Минобороны отчиталось об обстановке в Курской области

Минобороны РФ заявило об отражении 11 атак штурмовых групп ВСУ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска отразили 11 атак украинских штурмовиков в Курской области. Эти и другие подробности об обстановке в российском регионе журналистам раскрыли в Минобороны.

«Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 11 атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное, Малая Локня», — говорится в сообщении.

Помимо того, российским войскам удалось сорвать попытки атак около населенных пунктов Краснооктябрьское, Ольговка и Черкасское Поречное.

В результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 62 военнослужащих, один бронетранспортер и восемь боевых бронированных машин.

Материалы по теме:
«Они рухнули в воду вместе с мостом» Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
«Они рухнули в воду вместе с мостом»Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
22 августа 2024
Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ. Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?
Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ.Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?
21 августа 2024
ВСУ перебрасывают новые войска под Курск и уничтожили три моста в Глушковском районе. Что известно о боях в регионе?
ВСУ перебрасывают новые войска под Курск и уничтожили три моста в Глушковском районе.Что известно о боях в регионе?
19 августа 2024

В Минобороны также сообщили, что с момента вторжения украинских войск в Курскую область, Киев потерял более 6600 бойцов.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров назвал условие для начала переговоров по Украине

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Лавров рассказал о начале рассмотрения Францией ноты о консульском доступе России к Дурову

      Мошенница рассказала о перевоплощении в адвоката для побега из тюрьмы

      Минобороны отчиталось об обстановке в Курской области

      Бывших топ-менеджеров «Роснано» заочно арестовали по делу о растрате

      В академии Плющенко открестились от пойманной на допинге фигуристки

      На Украине назвали главное условие проведения второго «саммита мира»

      Глава МАГАТЭ завершил осмотр Курской АЭС

      Глава офиса Зеленского рассказал о вмешательстве Киева в выборы в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше