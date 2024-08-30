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07:42, 30 августа 2024Россия

Появилось видео уничтожения БПЛА из стрелкового оружия над Калугой

Очевидцы сняли на видео момент уничтожения БПЛА ВСУ в небе над Калугой

Очевидцы сняли на видео момент уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Калугой. Кадры появились в Telegram-канале издания Baza.

На выложенных кадрах слышны выстрелы — по информации издания, БПЛА был уничтожен именно из стрелкового оружия. После одного из попаданий беспилотник взрывается, и на этом моменте съемка прекращается.

По информации Telegram-канала Shot, целью атаки дронов ВСУ в Калуге был городской аэропорт.

Как ранее сегодня, 30 августа, сообщал глава Калужской области Владислав Шапша, на окраине города военные уничтожили четыре беспилотника. По его словам, на месте уничтожения работают оперативные группы.

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      Марк Леонов
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