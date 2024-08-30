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06:52, 30 августа 2024Россия

На окраине Калуги сбили украинские беспилотники

Губернатор Шапша: силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ на окраине Калуги

Фото: David W Cerny / Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram.

Информации о разрушениях и пострадавших не сообщается. На местах уничтожения работают оперативные группы, добавил глава региона.

В ночь на 30 августа российские силы ПВО отбили массовый налет беспилотников над Брянской областью. За ночь уничтожено более десяти дронов ВСУ.

Ранее в августе в Калужской области средствами ПВО были уничтожены 3 беспилотника. Как рассказал Владислав Шапша, украинские дроны были сбиты в безлюдной местности.

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      Марина Совина
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