На окраине Калуги сбили украинские беспилотники

Губернатор Шапша: силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ на окраине Калуги

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram.

Информации о разрушениях и пострадавших не сообщается. На местах уничтожения работают оперативные группы, добавил глава региона.

В ночь на 30 августа российские силы ПВО отбили массовый налет беспилотников над Брянской областью. За ночь уничтожено более десяти дронов ВСУ.

Ранее в августе в Калужской области средствами ПВО были уничтожены 3 беспилотника. Как рассказал Владислав Шапша, украинские дроны были сбиты в безлюдной местности.