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07:59, 21 августа 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Калужскую область

Калужский губернатор Шапша: беспилотники уничтожены в безлюдной местности
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ночью сбили в Калужской области, уничтожили в безлюдной местности. Подробности о попытке атаки привел губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Сегодня ночью на границе с Брянской областью средствами ПВО были уничтожены 3 беспилотника. Беспилотники уничтожены в безлюдной местности», — сообщил он.

В ночь на среду, 21 августа, Украина выпустила десятки беспилотников по пяти регионам России. Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили 45 беспилотников самолетного типа. 11 дронов уничтожили над Московской областью, 23 — над Брянской, 6 — над Белгородской, 3 — над Калужской, 2 — над Курской.

Помимо этого, дрон перехватили над Орловской областью. Как сообщал губернатор Андрей Клычков, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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