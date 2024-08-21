Украина пыталась ударить еще по одному российскому региону

Орловский губернатор Клычков: над регионом сбит беспилотник, пострадавших нет

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили в небе над Орловской областью. О попытке атаки на еще один регион России сообщил его губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Ночью Орловская область вновь подверглась вражеской воздушной атаке. Над территорией регионе сбит один БПЛА», — сообщил Клычков. Он назвал попытку атаки провокацией Киева.

По его данным, при отражении удара ВСУ пострадавших и разрушений удалось избежать. Других подробностей о ситуации он не привел. Губернатор также не уточнил, где конкретно удалось перехватить беспилотник.

В ночь на среду, 21 августа, Украина выпустила десятки беспилотников по пяти регионам России. Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили 45 беспилотников самолетного типа. 11 дронов уничтожили над Московской областью, 23 — над Брянской, 6 — над Белгородской, 3 — над Калужской, 2 — над Курской.