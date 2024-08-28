«Он знал, что операция будет безуспешна». В США рассказали об огромной цене для главкома ВСУ за атаку на Курскую область

Риттер заявил о большой цене для Сырского за атаку ВСУ под Курском

Главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому пришлось заплатить большую цену за атаку на Курскую область. К таким выводам пришли в США, проанализировав ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО) в Донбассе.

Американский экс-разведчик Корпуса морской пехоты Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works перечислил последствия атаки ВСУ на российский регион. По его словам, главком понимал, что данная операция будет безуспешна, но все равно решил ее провести.

Сырский знал, что операция в Курской области не увенчается успехом (...) Он заплатил за это огромную цену Скотт Риттер экс-разведчик Корпуса морской пехоты США

Риттер допустил потерю Киевом стратегически важных территорий и объектов в Донбассе

Расплачиваться за вторжение в Курскую область, отметил Риттер, ВСУ пришлось в Донбассе. Российская сторона не стала перенаправлять значительные силы в Курскую область, и сейчас она показывает отличные результаты на территории Донбасса. По его словам, бойцы Вооруженных сил (ВС) России «успешно продвигаются в Донбассе и находятся на грани крупной победы в этом направлении, в то время как украинские силы близки к коллапсу».

Бывший американский разведчик допустил, что это может привести к потере Киевом стратегически важных территорий и объектов.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Кроме того, Риттер предположил, что Киев может отдать приказ украинским военнослужащим сражаться до конца в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы выиграть время, задержать российские войска и успеть создать оборонительный рубеж на западном берегу Днепра. Экс-разведчик отметил, что после этого Киев оставит своих солдат к востоку от реки на произвол судьбы, и назвал этот шаг проявлением отчаяния.

Он также обратил внимание, что ВСУ после переброски резервов в Курскую область остались без вариантов действий.

Ситуацию на покровском и торецком направлении считают катастрофической

В Великобритании считают, что с помощью атаки на Курскую область Сырский пытается спасти свою карьеру, после того как весной он столкнулся с призывами к отставке на фоне провального отступления украинской армии под Харьковом. Кроме того, британское издание The Economist сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский планировал уволить главнокомандующего перед атакой ВСУ на Курскую область. Уточнялось, что Сырский находился под давлением с начала своего назначения. Главкому ВСУ пришлось столкнуться с проблемами, оставленными его предшественником на посту Валерием Залужным.

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Однако теперь Сырский вынужден докладывать Зеленскому о тяжелой ситуации на покровском направлении. Президент Украины сообщил, что на этом направлении ведутся тяжелые бои и идет защита Торецка.

На Западе называют ситуацию для ВСУ в Донбассе катастрофической, а шаг по отправке 5000 лучших солдат в соседнюю страну вместо контрнаступления — крайне рискованным.

Тем временем сообщалось об успехах Российской армии в Донбассе. Так, 15. августа украинский аналитический проект Deep State признал взятие под контроль Российской армией населенных пунктов Желанное и Орловка и продвижение на торецком направлении в населенном пункте Нью-Йорк. 19 августа российские военные полностью взяли под контроль поселок Нью-Йорк в ДНР и подняли там флаг России.