The Telegraph: Сырский пытается спасти карьеру операцией ВСУ в Курской области

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является попыткой главнокомандующего Александра Сырского спасти свою карьеру после того, как весной он столкнулся с призывами к отставке на фоне провального отступления украинской армии под Харьковом, пишет британская газета The Telegraph.

Издание подчеркнуло, что в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут) ВСУ понесли огромные потери, что негативно сказалось на образе Сырского в роли главкома, руководящего военными действиями. Отмечается, что судьба генерала может решиться в ближайшие недели, а повлиять на нее могут итоги вторжения украинских военных в Курскую область.

Ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что число военнослужащих ВСУ, взятых в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти.