В спецназе «Ахмат» заявили о росте числа пленных бойцов ВСУ в Курской области

Алаудинов: число взятых в плен бойцов ВСУ в Курской области растет

Число военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятых в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, часть бойцов сдается добровольно. Он добавил, что пленных берут как военнослужащие «Ахмата», так и других подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ, которые успешно взаимодействуют между собой.

Ранее стало известно, что операция ВСУ в Курской области входила в план Германии по наступлению на Россию. Немецкие СМИ опубликовали секретный документ бундесвера под названием «Оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО», в котором Россия значится главным противником. Он предусматривает переброску Германией как «узлового пункта» 800 тысяч военнослужащих на восток и их снабжение.