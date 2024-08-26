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06:49, 26 августа 2024Бывший СССР

В спецназе «Ахмат» заявили о росте числа пленных бойцов ВСУ в Курской области

Алаудинов: число взятых в плен бойцов ВСУ в Курской области растет

Фото: РИА Новости

Число военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятых в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, часть бойцов сдается добровольно. Он добавил, что пленных берут как военнослужащие «Ахмата», так и других подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ, которые успешно взаимодействуют между собой.

Ранее стало известно, что операция ВСУ в Курской области входила в план Германии по наступлению на Россию. Немецкие СМИ опубликовали секретный документ бундесвера под названием «Оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО», в котором Россия значится главным противником. Он предусматривает переброску Германией как «узлового пункта» 800 тысяч военнослужащих на восток и их снабжение.

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      Марина Совина
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