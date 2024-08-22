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06:56, 22 августа 2024Интернет и СМИ

Операция ВСУ в Курской области входила в план Германии

Атака ВСУ на Курскую область входила в план Германии по наступлению на Россию

Фото: Reuters

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области входила в план Германии по наступлению на Россию, утверждает «Военная тайна с Игорем Прокопенко» на телеканале РЕН ТВ.

Телепрограмма ссылается на немецкие СМИ, опубликовавшие секретный документ бундесвера под названием «Оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО», в котором Россия значится главным противником. Он предусматривает переброску Германией как «узлового пункта» 800 тысяч военнослужащих на восток и их снабжение.

По словам источников, близких к офису президента Украины, атака ВСУ на Курскую область была лишь разведкой боем, а также частью большого плана Берлина по гипотетическому наступлению на территорию России, за основу которого, предположительно, была взята операция вермахта «Цитадель». План также предполагал переброску сил также и в приграничье Белгородской и Брянской областей.

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В случае успеха Запад мог бы перебросить на Украину дополнительные резервы из Прибалтики и Центральной Европы для гипотетического наступления в южном направлении по двум направлениям: к левобережью Днепра с перспективой выхода на участок Мелитополь — Мариуполь и к Азовскому морю, а также в направлении Крыма.

Украина нанесла массированный удар по Курской области 6 августа. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным, известным на 21 августа, жертвами вторжения стали 30 мирных жителей, еще более 140 человек пострадали.

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      Марина Совина
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