Риттер: Киев прикажет солдатам сражаться в ДНР, чтобы успеть окопаться у Днепра

Киев может приказать своим солдатам сражаться до конца в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы успеть создать оборонительный рубеж за Днепром. Такое мнение выразил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Существует такое мнение, что Киев отдаст приказ оставшимся в Донбассе солдатам сражаться до последнего, чтобы задержать Россию, пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут пытаться создать линию обороны на западном берегу Днепра», — отметил военный аналитик.

Риттер указал на то, что Москва не стала перенаправлять значительные силы в Курскую область после атаки ВСУ. Он подчеркнул, что Российская армия «успешно продвигается в Донбассе и находится на грани крупной победы в этом направлении, в то время как украинские силы близки к коллапсу».

Ранее Риттер раскрыл последствия возможных ударов ВСУ по Москве и Санкт-Петербургу. «Если Украина решится нанести удары по двум самым крупным городам России, то не удивляйтесь, если в итоге Украины больше не будет», — предупредил он.