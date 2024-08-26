Экс-разведчик Риттер: Украина исчезнет после ударов ВСУ по Москве и Петербургу

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер предположил, к чему могут привести возможные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Москве или Санкт-Петербургу. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Риттер раскрыл последствия удара ВСУ по Москве и Петербургу и допустил, что в таком случае Украина исчезнет. «Если Украина решится нанести удары по двум самым крупным городам России, то не удивляйтесь, если в итоге Украины больше не будет», — предупредил он.

Экс-разведчик напомнил, что у России в арсенале есть ракетный комплекс «Авангард», который может применять ракеты как с неядерной, так и ядерный боевой частью. Он выразил надежду, что Москва применит только неядерную боеголовку. Риттер также назвал украинского президента Владимира Зеленского угрозой для всего мира, для США и Европы.

Ранее Риттер заявил, что российские военные отрезали поставки топлива ВСУ в Курской области. «Украинцам не хватает мобильности, потому что у них закончилось топливо, и в большинстве случаев они побросали всю свою технику», — отметил он.