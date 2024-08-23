В США положение ВСУ в Курской области описали словами «побросали всю технику»

Экс-разведчик Риттер: ВКС РФ отрезали поставки топлива ВСУ в Курской области

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области имеются большие проблемы с нехваткой топлива. Из-за этого они вынуждены бросать свою технику, рассказал экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Украинцам не хватает мобильности, потому что у них закончилось топливо, и в большинстве случаев они побросали всю свою технику», — заявил он.

По его словам, Военно-космическим силам (ВКС) России удалось перерезать линии связи ВСУ с четырьмя развернутыми подразделениями, тем самым перекрыв им снабжение и создав логистические проблемы.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис высказался о возможной цели президента Украины Владимира Зеленского при вторжении ВСУ в Курскую область. По его мнению, политик использует эту атаку для вывода украинских войск из Донбасса.