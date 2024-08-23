На Западе высказались о возможной цели Зеленского при вторжении ВСУ в Курскую область

Меркурис: Зеленский использует атаку под Курском для вывода ВСУ из Донбасса

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала высказался о возможной цели президента Украины Владимира Зеленского при вторжении Вооруженных сил страны (ВСУ) в Курскую область. По его мнению, политик использует эту атаку для вывода украинских войск из Донбасса.

Западный эксперт назвал переброску части лучших сил ВСУ в Сумы и Сумскую область прикрытием для этого, поскольку украинскому лидеру и его окружению тяжело сказать общественности о необходимости полной сдачи территорий, где военные терпят поражение.

Несколькими днями ранее Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины испытывают проблемы на ключевых направлениях в Донбассе из-за атаки на Курскую область. Аналитик назвал расширение линии фронта украинцами посредством нападения на Курскую область совершенно нелогичным с военной точки зрения.

