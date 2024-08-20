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23:13, 20 августа 2024Мир

На Западе рассказали о проблемах ВСУ в Донбассе из-за атаки на Курскую область

Аналитик Меркурис: ВСУ в Донбассе жалуются на отсутствие подкреплений и поставок

Фото: Viacheslav Ratynskyi / File Photo / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы на ключевых направлениях в Донбассе из-за атаки на Курскую область, сообщил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Украинские солдаты на таких направлениях, как покровское и торецкое, жалуются, что они не получают подкреплений, не получают поставок», — рассказал эксперт.

Как утверждает аналитик, ВСУ сильно превосходят по численности, и из-за этого по всей линии соприкосновения российские войска прорываются. Меркурис назвал расширение линии фронта украинцами посредством нападения на Курскую область совершенно нелогичным с военной точки зрения.

Тем временем украинский политолог Андрей Золотарев сообщил, что положение украинских войск на покровском и торецком направлениях близко к катастрофе. Кроме того, из-за заявлений Минска о наращивании сил на южной границе ВСУ вынуждены снимать и без того скудные резервы с фронта, добавил эксперт.

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      Маргарита Пименова
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