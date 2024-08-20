Золотарев: ВСУ приходится снимать резервы с фронта из-за заявлений Минска

Заявления белорусской стороны о наращивании сил на южной границе вынуждают Вооруженные силы Украины (ВСУ) снимать и без того скудные резервы с фронта, рассказал украинский политолог Андрей Золотарев в интервью Youtube-каналу Politeka.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ударные дроны нарушили границу государства со стороны Украины. В Минобороны сообщили, что белорусский лидер дал указания по усилению группировки войск на границе.

Золотарев рассказал, что положение украинских войск на покровском и торецком направлениях близко к катастрофе. Теперь ВСУ придется перебрасывать резервы на северную границу, добавил эксперт.

«В этой ситуации дорог каждый батальон», — подытожил Золотарев.

До этого Лукашенко поведал, что полномасштабный конфликт на Украине развязали националистически настроенные украинские политики. Белорусский лидер признался, что данный конфликт является глубоко личным для него самого.