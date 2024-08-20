Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:32, 20 августа 2024Бывший СССР

В Киеве рассказали об ослабившем ВСУ решении Лукашенко

Золотарев: ВСУ приходится снимать резервы с фронта из-за заявлений Минска

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Заявления белорусской стороны о наращивании сил на южной границе вынуждают Вооруженные силы Украины (ВСУ) снимать и без того скудные резервы с фронта, рассказал украинский политолог Андрей Золотарев в интервью Youtube-каналу Politeka.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ударные дроны нарушили границу государства со стороны Украины. В Минобороны сообщили, что белорусский лидер дал указания по усилению группировки войск на границе.

Золотарев рассказал, что положение украинских войск на покровском и торецком направлениях близко к катастрофе. Теперь ВСУ придется перебрасывать резервы на северную границу, добавил эксперт.

«В этой ситуации дорог каждый батальон», — подытожил Золотарев.

До этого Лукашенко поведал, что полномасштабный конфликт на Украине развязали националистически настроенные украинские политики. Белорусский лидер признался, что данный конфликт является глубоко личным для него самого.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Полковник назвал главную цель группировок войск в приграничных регионах

      Роспотребнадзор изъял продукцию из двух магазинов Eurospar в Москве

      Путин посетил Российский университет спецназа в Чечне

      В Пентагоне заявили о необходимости модернизации систем ПРО

      В ООН заявили о непрерывном мониторинге ситуации в Курской области

      В Киеве рассказали об ослабившем ВСУ решении Лукашенко

      55-летняя Светлана Бондарчук опубликовала фото в бикини и без макияжа

      Медведь вломился в дом и набросился на мужчину

      В России высказались о планах созвать заседание СБ ООН по «Северным потокам»

      Житель российского города выиграл в лотерею миллион рублей вслед за отцом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше