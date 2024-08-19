Лукашенко: бойню на Украине развязали оголтелые политики-националисты

Полномасштабный конфликт на Украине развязали националистически настроенные украинские политики. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

Лукашенко признался, что конфликт на Украине является глубоко личным для него самого. Политик назвал виновными в развязывании полномасштабного конфликта украинских «оголтелых политиков-националистов».

«Всю эту бойню завязали на моих глазах. Эта националистическая верхушка во главе с [бывшим президентом Украины Петром] Порошенко, [президентом Украины Владимиром] Зеленским и так далее», — подчеркнул белорусский президент. Он добавил, что с приходом Зеленского к власти у Украины была возможность избежать конфликта.

Ранее Лукашенко заявил об оттягивании Белоруссией 120 тысяч украинских военных. По его словам, в это число входят пограничники и силы территориальной обороны Украины.