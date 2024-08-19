Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:14, 19 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал виновных в развязывании бойни на Украине

Лукашенко: бойню на Украине развязали оголтелые политики-националисты

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Полномасштабный конфликт на Украине развязали националистически настроенные украинские политики. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

Лукашенко признался, что конфликт на Украине является глубоко личным для него самого. Политик назвал виновными в развязывании полномасштабного конфликта украинских «оголтелых политиков-националистов».

«Всю эту бойню завязали на моих глазах. Эта националистическая верхушка во главе с [бывшим президентом Украины Петром] Порошенко, [президентом Украины Владимиром] Зеленским и так далее», — подчеркнул белорусский президент. Он добавил, что с приходом Зеленского к власти у Украины была возможность избежать конфликта.

Ранее Лукашенко заявил об оттягивании Белоруссией 120 тысяч украинских военных. По его словам, в это число входят пограничники и силы территориальной обороны Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Должны ждать их на родине». В России хотят запретить мигрантам перевозить с собой семьи

      Половина населения Земли столкнулась с загрязнением питьевой воды

      В Дагестане сделали редкую находку

      Певица Бьянка показала фигуру в купальнике после похудения на 35 килограммов

      Стали известны подробности расследования Германии по «Северным потокам»

      Паре отказали в заселении в отель на популярном у россиян курорте из-за разницы в возрасте

      Производитель iPhone нанял десятки тысяч работников для выпуска новой модели

      В России прокомментировали готовность Индии передавать послания между Путиным и Зеленским

      Лукашенко назвал виновных в развязывании бойни на Украине

      Разрыв помолвки Дакоты Джонсон с солистом Coldplay опровергли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше