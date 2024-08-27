Россия ударила «Кинжалами» по аэродрому ВСУ. Там находятся самолеты и дальнобойные ракеты

Минобороны: Россия ударила «Кинжалами» по аэродромной инфраструктуре Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар аэробаллистическими ракетами «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре Украины, сообщило Министерство обороны страны.

Как рассказал перед этим координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удары наносились по аэродрому близ города Староконстантинов Хмельницкой области Украины.

«Основные прилеты были со стороны военного аэродрома, по которому достаточно регулярно наносятся удары», — отметил Лебедев.

В Минобороны также отчитались, что все цели были поражены.

На аэродроме могли находиться дальнобойные ракеты НАТО

По словам Лебедева, на территории попавшего под удары аэродрома находятся более тридцати арочных укрытий, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) держат военные самолеты и боеприпасы, в том числе дальнобойные ракеты «воздух-земля» стран НАТО, которые используют для атаки Крыма.

Подпольщик отметил, что некоторые удары сопровождались выбросом пламени и мощной детонацией.

До этого взрывы прогремели в районе аэропорта в Киеве

Ранее, 26 августа, со ссылкой на очевидцев сообщалось, что два взрыва прозвучало в районе аэропорта Жуляны в Киеве.

Отмечалось, что на этом фоне в украинской столице также пропадал свет в квартирах.

В тот же день стало известно о массированном ударе ВС России по целям на Украине. С раннего утра взрывы звучали в Киевской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и других областях. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Глава государства Владимир Зеленский назвал удар по инфраструктуре страны одним из самых крупных. В ВСУ также уточняли, что Российская армия для ударов использовала ракеты наземного, воздушного и морского базирования.

Перед этим беспилотники ВСУ атаковали Саратовскую область России.