Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:42, 27 августа 2024Россия

Россия ударила «Кинжалами» по аэродрому ВСУ. Там находятся самолеты и дальнобойные ракеты

Минобороны: Россия ударила «Кинжалами» по аэродромной инфраструктуре Украины

Фото: United Aircraft Corporation / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар аэробаллистическими ракетами «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре Украины, сообщило Министерство обороны страны.

Как рассказал перед этим координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удары наносились по аэродрому близ города Староконстантинов Хмельницкой области Украины.

«Основные прилеты были со стороны военного аэродрома, по которому достаточно регулярно наносятся удары», — отметил Лебедев.

В Минобороны также отчитались, что все цели были поражены.

На аэродроме могли находиться дальнобойные ракеты НАТО

По словам Лебедева, на территории попавшего под удары аэродрома находятся более тридцати арочных укрытий, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) держат военные самолеты и боеприпасы, в том числе дальнобойные ракеты «воздух-земля» стран НАТО, которые используют для атаки Крыма.

Подпольщик отметил, что некоторые удары сопровождались выбросом пламени и мощной детонацией.

Фото: Boevaya mashina / Wikimedia

До этого взрывы прогремели в районе аэропорта в Киеве

Ранее, 26 августа, со ссылкой на очевидцев сообщалось, что два взрыва прозвучало в районе аэропорта Жуляны в Киеве.

Отмечалось, что на этом фоне в украинской столице также пропадал свет в квартирах.

В тот же день стало известно о массированном ударе ВС России по целям на Украине. С раннего утра взрывы звучали в Киевской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и других областях. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Глава государства Владимир Зеленский назвал удар по инфраструктуре страны одним из самых крупных. В ВСУ также уточняли, что Российская армия для ударов использовала ракеты наземного, воздушного и морского базирования.

Перед этим беспилотники ВСУ атаковали Саратовскую область России.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Яланская
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Кинжалами» по аэродрому ВСУ. Там находятся самолеты и дальнобойные ракеты

      В Москве мужчина развратил двух девочек на детской площадке

      Профсоюзы оценили вероятность увеличения МРОТ до 30 тысяч рублей

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Лукашенко назвал хозяев Белоруссии

      Лавров указал на бесперспективность саммита с Украиной на условиях Киева

      Умер главный художник «Эрмитажа»

      Евросоюз не смог застраховаться от дефицита газа

      Захарова прокомментировала задержание Дурова во Франции

      Угрозу развития курского сценария в Белгородской области оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше