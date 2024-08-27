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05:41, 27 августа 2024Бывший СССР

По всей Украине второй раз за ночь объявили тревогу

На всей территории Украины второй раз за ночь объявлена тревога

Фото: Maksym Diachenko / Unsplash

На всей территории Украины второй раз за ночь объявлена воздушная тревога, следует из данных министерства цифровой трансформации страны.

Отмечается, что тревога по всей Украине звучит с 5:14 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в результате массированного обстрела со стороны Вооруженных сил (ВС) России в некоторых областях Украины были повреждены объекты критической инфраструктуры. Взрывы происходили в 15 областях Украины.

До этого командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук заявил о крупнейшем ударе российских войск. Олещук назвал воздушную атаку ВС России, которая произошла 26 августа, самой массированной.

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      Маргарита Пименова
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