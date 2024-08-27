По всей Украине второй раз за ночь объявили тревогу

На всей территории Украины второй раз за ночь объявлена тревога

На всей территории Украины второй раз за ночь объявлена воздушная тревога, следует из данных министерства цифровой трансформации страны.

Отмечается, что тревога по всей Украине звучит с 5:14 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в результате массированного обстрела со стороны Вооруженных сил (ВС) России в некоторых областях Украины были повреждены объекты критической инфраструктуры. Взрывы происходили в 15 областях Украины.

До этого командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук заявил о крупнейшем ударе российских войск. Олещук назвал воздушную атаку ВС России, которая произошла 26 августа, самой массированной.