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12:16, 26 августа 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры

Премьер Украины Шмыгаль: повреждены объекты критической инфраструктуры
СюжетВзрыв в Днепре

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В результате массированного обстрела со стороны Вооруженных сил (ВС) России в некоторых областях Украины были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает ТАСС.

По его словам, взрывы происходили в 15 областях Украины.

На всей территории страны действует воздушная тревога. Сообщается о взрывах в Киеве, Виннице, Днепре и Харькове.

Ранее ВС России начали массированную ракетную атаку по Украине. Украинские СМИ сообщают, что с 7:30 по московскому времени взрывы прогремели в Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской, Сумской и Тернопольской областях.

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      Илья Таксюр
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