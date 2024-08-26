На Украине сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры

Премьер Украины Шмыгаль: повреждены объекты критической инфраструктуры

В результате массированного обстрела со стороны Вооруженных сил (ВС) России в некоторых областях Украины были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает ТАСС.

По его словам, взрывы происходили в 15 областях Украины.

На всей территории страны действует воздушная тревога. Сообщается о взрывах в Киеве, Виннице, Днепре и Харькове.

Ранее ВС России начали массированную ракетную атаку по Украине. Украинские СМИ сообщают, что с 7:30 по московскому времени взрывы прогремели в Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской, Сумской и Тернопольской областях.

