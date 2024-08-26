В Киеве прогремели взрывы в районе аэропорта

В Киеве два взрыва прозвучали в районе аэропорта Жуляны

В Киеве в районе аэропорта Жуляны прозвучали два взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«Два мощных взрыва со стороны аэропорта Жуляны, даже на несколько секунд пропадал свет в квартирах», — рассказали местные жители.

В понедельник, 26 августа, по всей территории Украины произошли взрывы. В частности, сообщения об ударах поступили из Львова, Кривого Рога, Днепропетровска, Чернигова, Харькова, Одессы и подконтрольного украинским властям Запорожья.

Перед этим беспилотники Вооруженных силы Украины атаковали Саратовскую область России. По словам губернатора региона Романа Бусаргина, российские средства противовоздушной обороны уничтожили дроны. Он также отметил, что в результате атаки БПЛА пострадали мирные жители, кроме того, был поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади.

