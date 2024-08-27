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11:24, 27 августа 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударах ВС России близ аэродрома в Хмельницкой области

Лебедев: ВС России нанесли удар в районе аэродрома Хмельницкой области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по аэродрому и складам боеприпасов близ города Староконстантинов Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Основные прилеты были со стороны военного аэродрома, по которому достаточно регулярно наносятся удары», — сообщил Лебедев. По его словам, на территории объекта находятся арочные укрытия, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) паркуют самолеты.

Некоторые удары, по заявлению подпольщика, сопровождались выбросом пламени и значительной детонацией.

Ранее Лебедев рассказал, что удар был нанесен и по месту размещения иностранных инструкторов ВСУ в Кривом Роге. Как утверждает подпольщик, местные жители обратили внимание на «необычную реакцию» официальных лиц: удар не освещался СМИ и сухо комментировался властями.

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      Валентин Карант
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