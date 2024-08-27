Подпольщик заявил об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге

Подпольщик Лебедев: в Кривом Роге нанесли удар по иностранным инструкторам ВСУ

По месту размещения иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге нанесен удар. Об этом РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Военные медики вывезли около 15 раненых. По словам нашей агентуры — англоязычных», — уточнил он. Как утверждает Лебедев, местные жители обратили внимание на «необычную реакцию» официальных лиц: удар не освещался СМИ и сухо комментировался властями.

Кроме того, после «прилета» квартал был оцеплен сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), а к месту удара не допускали гражданские машины скорой помощи, добавил подпольщик.

Ранее Лебедев рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по ремонтному заводу техники ВСУ в Белополье. По его данным, в момент удара на заводе находились до 30 украинских военнослужащих и 22 единицы гусеничной техники.

