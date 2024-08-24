Подполье заявило об ударе по ремонтному заводу техники ВСУ в Белополье

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по ремонтному заводу техники в Белополье

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по ремонтному заводу техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белополье. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилет местные жители связывают с направлением на Белопольский путевой ремонтно-механический завод. Там производится ремонт военной техники, и никто этого не скрывает», — сообщил он.

По данным подпольщика, в момент удара на заводе находились до 30 украинских военнослужащих и 22 единицы гусеничной техники.

Ранее стало известно, что FPV-дроны группировки войск «Днепр» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ. Операторы дронов заметили в оставленных жителями домах два пункта управления БПЛА и живую силу противника: оттуда бойцы ВСУ запускали беспилотники в сторону позиций российских военных.

