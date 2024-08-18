Российские FPV-дроны уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ

МО РФ: FPV-дроны группировки войск «Днепр» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ

Российские FPV-дроны группировки войск «Днепр» поразили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщают «Известия».

Операторы дронов заметили в оставленных жителями домах два пункта управления БПЛА и живую силу противника: оттуда бойцы ВСУ запускали беспилотники в сторону позиций российских военных.

После обнаружения позиций украинских бойцов операторы БПЛА нанесли точные удары, уничтожившие пункты управления и личный состав ВСУ.

Ранее военные группировки «Запад» за сутки овладели 40 опорными пунктами ВСУ. Бойцы также уничтожили 11 минометных расчетов противника.