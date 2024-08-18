Бигма: группировка «Запад» за сутки овладела 40 опорными пунктами ВСУ

Военные группировки «Запад» за сутки овладели 40 опорными пунктами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Он отметил, что российские бойцы также уничтожили 11 минометных расчетов ВСУ. «Подразделениями реактивной артиллерии группировки нанесен групповой удар (...) по пункту временной дислокации подразделения 44-й механизированной бригады ВСУ в районе Купянск Узловой. В результате уничтожены более 45 боевиков и две единицы автомобильной техники», — добавил он.

Ранее российские военнослужащие уничтожили украинский пункт дислокации, где находились 80 иностранных наемников. Удар по цели наносился оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». Пункт дислокации наемников находился в районе Бакалеи, уточнили в министерстве обороны.

До этого военные на вертолетах Ми-28НМ нанесли ракетный удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области. Сообщается, что по противнику в приграничной зоне региона были выпущены ракеты С-8.